«Флорида» возьмет на просмотр голкипера Дарлинга

«Флорида» пригласит в тренировочный лагерь голкипера Скотта Дарлинга. Он будет на просмотре в команде, сообщает в Twitter журналист Джордж Ричардс.

Последней командой 32-летнего американца была «Каролина». В прошлом сезоне он провел 8 матчей в НХЛ, в которых в среднем пропускал 3,33 шайба, отражая 88,4 процента бросков.

Напомним, что первым номером «Пантер» считается российский вратарь Сергей Бобровский.