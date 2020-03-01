«Флорида» в серии буллитов проиграла «Чикаго», Бобровский отразил 27 из 29 бросков

«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступила «Чикаго» — 2:3. По голу и результативной передаче на счету Майка Хоффмана и Доминика Кубалика.

У Евгения Дадонова бросок в створ и блок-шот за 20.31 на льду. Сергей Бобровский отразил 27 из 29 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Чикаго» — 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хоффман — 27, 4:07 — 1:0. Тэйвз — 17 (Боквист, Кубалик), 12:54 — 1:1. Каджула — 8 (Мерфи, Тэйвз), 26:21 — 1:2. Матесон — 8 (Хоффман), 58:32 — 2:2.

Победный буллит: Тэйвз.

Вратари: Бобровский — Кроуфорд.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 40 (4+15+17+4) — 29 (14+10+2+3).

Наши: Дадонов (20.31/1/0) — -.

1 марта. Майами. BB&T Center.