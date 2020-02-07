«Флорида» проиграла «Вегасу», Бобровский пропустил 6 шайб

«Флорида» уступила «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:7).

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил 6 шайб и был заменен в середине третьего периода.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Вегас» — 2:7 (1:1, 1:2, 0:4)

Голы: Стоун — 19 (Стивенсон, Теодор), 2:15 — 0:1. Хоффман — 20 (бол., Трочек, Юбердо), 16:22 — 1:1. Стоун — 20 (мен., Шмидт), 21:41 — 1:2. Трочек — 8 (бол., Юбердо), 31:52 — 2:2. Пачоретти — 22 (мен., Стоун, Холден), 32:18 — 2:3. Шмидт — 6 (мен., Штястны, Смит), 40:17 — 2:4. Теодор — 7 (мен., Штястны, Меррилл), 44:11 — 2:5. Маршессо — 18 (бол., Стоун, Пачоретти), 48:53 — 2:6. Пачоретти — 23 (Стоун, Стивенсон), 55:06 — 2:7.

Нереализованный буллит: Коннолли (Флорида Пантерз), 26:40.

Вратари: Бобровский (Монтембо, 48:53) — Флери.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 25 (13+9+3) — 39 (7+17+15).

Наши: Дадонов (13.31/1/-3) — -.

7 февраля. Майами. BB&T Center.