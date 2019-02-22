"Флорида" проиграла "Каролине", несмотря на 2 очка Дадонова

"Флорида" на своем льду уступила "Каролине" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4). "Харрикейнз" прервал трехматчевую победную серию "Пантерз".
Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов отметился голом и голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Флорида" - "Каролина" - 3:4 (0:1, 3:1, 0:2)
Голы: Уильямс - 16 (Песке), 5:12 - 0:1. Нидеррайтер - 18 (Уильямс, Славин), 24:35 - 0:2. Дадонов - 21 (Гаврилюк), 26:53 - 1:2. Барков - 24 (бол., Дадонов, Юбердо), 29:49 - 2:2. Юбердо - 16 (бол., Хоффман, Барков), 31:08 - 3:2. Фольк - 6 (бол., Терявяйнен, Нидеррайтер), 40:19 - 3:3. Уильямс - 17 (бол., Терявяйнен, Ахо), 42:15 - 3:4.
Вратари: Раймер (58:04) - Мразек.
Штраф: 16 - 10.
Броски: 30 (10+9+11) - 25 (10+9+6).
Наши: Дадонов (18.20/3/+1) - Свечников (11.49/1/0).
22 февраля. Майами. BB&T Center.