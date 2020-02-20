«Флорида» на выезде обыграла «Анахайм», Бобровский отразил 35 бросков

«Флорида» выиграла у «Анахайма» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Александр Барков, Винсент Трочек, Алекси Саарела и Маккензи Уигар. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 35 бросков. У хозяев забил Макс Джонс.

«Флорида» набрала 70 очков и занимает девятое место на Востоке. У «Анахайма» 55 очков и 14-е место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Флорида» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Джонс — 8, 16:04 — 1:0. Барков — 18 (Юбердо), 19:55 — 1:1. Трочек — 10 (Стиллман, Ватрано), 30:50 — 1:2. Саарела — 1 (Экблад, Уигар), 34:26 — 1:3. Уигар — 5 (п.в., Трочек, Хоффман), 57:51 — 1:4.

Вратари: Гибсон (56:41 — 57:51) — Бобровский.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 36 (13+13+10) — 32 (10+12+10).

Наши: — - Дадонов (13.19/3/0).

20 февраля. Анахайм. Honda Center.