«Флорида» выиграла у «Чикаго», Бобровский сделал 30 сэйвов

«Флорида» в овертайме обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 ОТ). «Блэкхокс» потерпели четвертое поражение в четырех встречах этого сезона.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 из 34 бросков по своим воротам.

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Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Чикаго» — 5:4 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 1:0)

Голы: Верхэге — 1 (Барков, Дюклер), 13:25 — 1:0. Хернквист — 2 (бол., Яндл, Экблад), 16:16 — 2:0. Кубалик — 1 (бол., Валлмарк, Кит), 18:40 — 2:1. Верхэге — 2 (бол., Дюклер, Веннберг), 22:45 — 3:1. Кубалик — 2 (бол., Кит, Валлмарк), 28:05 — 3:2. Кейн — 2 (Мерфи, Задоров), 39:10 — 3:3. Курашев — 1 (Кубалик, Боквист), 46:06 — 3:4. Хернквист — 3 (бол., Яндл, Юбердо), 47:17 — 4:4. Ватрано — 1 (Барков, Уигар), 62:50 — 5:4.

Нереализованный буллит: Кейн (Ч), 34:28 (Вратарь).

Вратари: Бобровский — Ланкинен.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 28 (10+9+6+3) — 34 (10+15+8+1).

Наши: — - Задоров (23.41/1/+1).

20 января. Майами. BB&T Center.