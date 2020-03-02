«Флорида» без Бобровского потерпела третье поражение подряд

«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Калгари» — 0:3. Хозяева потерпели третье поражение подряд. Победный гол на счету Джонни Годро, также он не реализовал буллит.

Сергей Бобровский не принимал участия во встрече. На счету Евгения Дадонова бросок в створ и силовой прием за 20.45 на льду (4.48 — в большинстве).

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Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Калгари» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Годро — 17 (бол., Линдхольм, Джиордано), 6:21 — 0:1. Лучич — 7 (Райан, Джиордано), 23:10 — 0:2. Броди — 2 (Джиордано, Годро), 41:09 — 0:3.

Нереализованный буллит: Годро (Калгари Флэймз), 12:17 (Вратарь).

Вратари: Монтембо — Тэлбот.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 38 (10+16+12) — 28 (10+6+12).

Наши: Дадонов (20.45/1/0) — -.

1 марта. Майами. BB&T Center.