Финал Кубка Стэнли: радость «Тампы» и разочарование «Далласа»

«Тампа» обыграла «Даллас» в шестом матче финала Кубка Стэнли (2:0). «Лайтнинг» выиграли серию — 4:2. Пресс-служба клуба опубликовала в Twitter видео с последними секундами игры и эмоциями игроков обеих команд после финальной сирены.

THE MOMENT WE BECAME CHAMPS ? pic.twitter.com/B6g0ctLsxc — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 29, 2020

За «Лайтнинг» играют россияне Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Александр Волков (дебютировал в плей-офф в шестом матче).