«Филадельфия» разгромила «Торонто», Проворов сделал голевую передачу

«Филадельфия» на своем льду выиграла у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1). «Флайерз» продлили победную серию до пяти встреч.

Российский нападающий «Филадельфии» Иван Проворов отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Торонто» — 6:1 (0:0, 1:0, 5:1)

Голы: Лотон — 3 (Хэйс, Нисканен), 28:49 — 1:0. Дермотт — 3 (Спецца), 48:38 — 1:1. Жиру — 9 (Конекны, Майерс), 50:00 — 2:1. Конекны — 10 (Майерс), 56:32 — 3:1. Фэраби — 3 (п.в., Проворов), 57:54 — 4:1. Гостисбеер — 3 (Санхейм), 59:21 — 5:1. ван Римсдайк — 6 (Майерс, Гостисбеер), 59:33 — 6:1.

Вратари: Харт — Андерсен (57:24 — 57:54).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 29 (7+8+14) — 28 (15+8+5).

Наши: Проворов (25.32/3/+3) — Михеев (17.25/1/0).

4 декабря. Филадельфия. Wells Fargo Center.

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