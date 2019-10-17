«Филадельфия» проиграла «Эдмонтону», Макдэвид набрал 5 очков, у Проворова — голевая передача
«Эдмонтон» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 5 (1+4) очка.
Российский защитник Иван Проворов отметился голевой передачей.
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«Эдмонтон» — «Филадельфия» — 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)
Голы: Драйзайтль — 5 (Макдэвид), 1:13 — 1:0. Ворачек — 1 (бол., Жиру, Кутюрье), 7:36 — 1:1. Бир — 1 (Нил, Ньюджент-Хопкинс), 14:52 — 2:1. Макдэвид — 5 (Расселл, Клефбом), 32:34 — 3:1. Ньюджент-Хопкинс — 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 34:32 — 4:1. Драйзайтль — 6 (бол., Макдэвид), 36:26 — 5:1. Мэннинг — 1 (Макдэвид, Кассиан), 43:40 — 6:1. Линдблум — 3 (Ворачек, Браун), 55:20 — 6:2. Ворачек — 2 (бол., Проворов, Жиру), 57:42 — 6:3.
Вратари: Коскинен — Харт (Эллиотт, 34:32, 57:32 — 57:42, 57:45).
Штраф: 12 — 4.
Броски: 22 (8+10+4) — 52 (16+11+25).
Наши: — - Проворов (23.44/0/0).
17 октября. Эдмонтон. Rogers Place.
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