«Филадельфия» продлила серию поражений «Коламбуса»

«Коламбус» потерпел поражение от «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 ОТ). Для «Блю Джэкетс» это седьмое поражение подряд.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Филадельфия» — 3:4 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Бьоркстранд — 21 (Фолиньо, Гавриков), 0:41 — 1:0. Фолиньо — 7 (Бьоркстранд, Нутиваара), 9:05 — 2:0. Конекны — 21 (Санхейм, Хэйс), 9:28 — 2:1. Матто — 1 (Дженнер, Нутиваара), 23:39 — 3:1. Обе-Кубель — 5 (Раффль, Нисканен), 34:26 — 3:2. Жиру — 17 (бол., Кутюрье, Конекны), 35:52 — 3:3. Хэйс — 19 (Конекны, Майерс), 63:51 — 3:4.

Вратари: Мерзликинс — Эллиотт.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (8+10+10+3) — 33 (7+9+13+4).

Наши: Гавриков (22.05/4/-1) — Проворов (24.51/2/+1).

21 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.