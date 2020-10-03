«Филадельфия» продлила контракт с Эллиоттом

«Филадельфия» подписала новый контракт с вратарем Брайаном Эллиоттом, сообщает журналист Дэвид Паньотта в Twitter. Соглашение рассчитано на 1 сезон с зарплатой в 1,5 миллиона долларов.

Эллиотт выступает в составе «Флайерз» с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 31 матч в регулярном сезоне НХЛ, пропуская в среднем 2,87 шайбы с процентом отраженных бросков 89,9. В плей-офф на его счету 3 игры, 2,15 пропущенных шайбы и 91,1 процента отраженных бросков.