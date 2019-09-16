«Филадельфия» подписала шестилетний контракт с Конекны

«Филадельфия» продлила контракт с нападающим Трэвисом Конекны. 22-летний форвард заключил соглашение на шесть лет, сообщает официальный сайт клуба.

Средняя зарплата Конекны составит 5,5 миллиона долларов за сезон.

За три года в составе «Флайерз» нападающий набрал 124 (59+65) очка в 233 матчах.

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