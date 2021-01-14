«Филадельфия» — «Питтсбург»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию
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В ночь на 14 января в НХЛ стартует регулярный чемпионат. «Филадельфия» на своем льду примет «Питтсбург», начало матча — в 1.30 по московскому времени.
В прошлом сезоне команды провели три матча, в которых «Пингвины» одержали две победы. За «Питтсбург» выступает российский форвард Евгений Малкин, в составе «Флайерз» на лед выйдет защитник Иван Проворов.
Напомним, что лига проведет укороченный регулярный сезон, в котором команды проведут всего по 56 матчей.
Следить за матчем «Филадельфия» — «Питтсбург» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Яндекса Эфира.
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