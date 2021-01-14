В ночь на 14 января в НХЛ стартует регулярный чемпионат. «Филадельфия» на своем льду примет «Питтсбург», начало матча — в 1.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды провели три матча, в которых «Пингвины» одержали две победы. За «Питтсбург» выступает российский форвард Евгений Малкин, в составе «Флайерз» на лед выйдет защитник Иван Проворов.

Напомним, что лига проведет укороченный регулярный сезон, в котором команды проведут всего по 56 матчей.

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Видеотрансляция матча «Филадельфия» — «Питтсбург»