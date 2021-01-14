«Питтсбург» Малкина проиграл «Филадельфии» Проворова в первом матче нового сезона в НХЛ

«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Эта игра стала первой в сезоне-2020/21.

В составе победителей 4 (1+3) очка набрал нападающий Джоэл Фэраби, первый гол с ноября 2019 года забросил форвард «Флайерз» Оскар Линдблум, который лечился от рака больше года.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 17 минут и заработал показатель полезности «-1», отметившись лишь 4 бросками по воротам.

Защитник «Флайерз» Иван Проворов отыграл 23 минуты и заблокировал один бросок.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Питтсбург» — 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

Голы: Янковски — 1 (Танев, Маккэн), 5:12 — 0:1. ван Римсдайк — 1 (бол., Густафссон, Фэраби), 15:11 — 1:1. Патрик — 1 (бол., Густафссон, Фэраби), 19:52 — 2:1. Кросби — 1 (бол.), 23:39 — 2:2. Фэраби — 1 (Хэйс), 38:54 — 3:2. Танев — 1 (Янковски), 43:01 — 3:3. Раффль — 1 (Лотон, Обе-Кубель), 45:37 — 4:3. Конекны — 1 (Линдблум, Кутюрье), 52:14 — 5:3. Хэйс — 1 (Фэраби, Жиру), 52:34 — 6:3.

Вратари: Харт — Джерри.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (10+6+9) — 34 (14+9+11).

Наши: Проворов (23.00/0/0) — Малкин (17.35/4/-1).

14 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.