«Филадельфия» переиграла «Монреаль», Проворов сделал голевую передачу

«Филадельфия» в овертайме обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). В победном взятии ворот поучаствовал россиянин Иван Проворов, отметившийся голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Майерс — 1, 13:51 — 1:0. ван Римсдайк — 4 (Ворачек, Жиру), 20:49 — 2:0. Чиаро — 3 (Казинс, Дано), 33:44 — 2:1. Уэбер — 3 (Друэн), 44:05 — 2:2. Кутюрье — 5 (Конекны, Проворов), 60:55 — 3:2.

Нереализованный буллит: Тварински (Ф), 53:17 (Вратарь).

Вратари: Харт — Прайс.

Штраф: 0 — 12.

Броски: 43 (18+16+8+1) — 24 (12+7+5+0).

Наши: Воробьев (7.34/0/0), Проворов (23.46/4/0) — -.

8 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.

НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей