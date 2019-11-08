НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Филадельфия» отправила Воробьева в фарм-клуб

8 ноября 2019, 18:14
Теги:

«Филадельфия» отправила в фарм-клуб нападающего Михаила Воробьева, сообщает официальный сайт «Флайерз».

22-летний россиянин провел в нынешнем сезоне в НХЛ 6 матчей и отметился результативной передачей.

Ранее клуб из Пенсильвании отправил в АХЛ другого российского форварда — Германа Рубцова, дебютировавшего в НХЛ в нынешнем сезоне.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир