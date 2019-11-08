«Филадельфия» отправила Воробьева в фарм-клуб

«Филадельфия» отправила в фарм-клуб нападающего Михаила Воробьева, сообщает официальный сайт «Флайерз».

22-летний россиянин провел в нынешнем сезоне в НХЛ 6 матчей и отметился результативной передачей.

Ранее клуб из Пенсильвании отправил в АХЛ другого российского форварда — Германа Рубцова, дебютировавшего в НХЛ в нынешнем сезоне.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков