«Филадельфия» отправила Воробьева в фарм-клуб
8 ноября 2019, 18:14
«Филадельфия» отправила в фарм-клуб нападающего Михаила Воробьева, сообщает официальный сайт «Флайерз».
22-летний россиянин провел в нынешнем сезоне в НХЛ 6 матчей и отметился результативной передачей.
Ранее клуб из Пенсильвании отправил в АХЛ другого российского форварда — Германа Рубцова, дебютировавшего в НХЛ в нынешнем сезоне.
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