«Филадельфия» отдала российского вратаря Устименко в белорусский «Гомель»

«Филадельфия» отдала в аренду вратаря Кирилла Устименко, сообщает официальный Twitter клуба. 21-летний голкипер продолжит карьеру в клубе белорусской экстралиги «Гомель».

Устименко — воспитанник петербургского «Динамо», выступал за юношеские сборные России разных возрастов. В сезоне-2019/20 вратарь провел 5 матчей в АХЛ в составе «Лехай Вэлли» (3,84 пропущенные в среднем шайбы, процент отраженных бросков — 88,9), а также 31 игру за «Ридинг Роялз» в ECHL (2,4 пропущенные шайбы, 91,9 процента отраженных бросков).