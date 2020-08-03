«Филадельфия» обыграла «Бостон», Проворов отметился результативной передачей

«Бостон» в матче группового этапа проиграл «Филадельфии» — 1:4. В составе «Брюинз» забил Крис Вагнер.

У «летчиков» забили Михаэль Раффль, Нейт Томпсон, Филлип Майерс и Скотт Лотон. На счету защитника Ивана Проворова результативная передача, показатель полезности «+1», бросок в створ и 3 блок-шота за 24.51 на льду.

Участники группового турнира проведут по одному матчу и определят посев мест в плей-офф. При равенстве показателей в квартетах выше будет тот, кто имел преимущество по проценту очков в регулярном чемпионате.

НХЛ

Восток. Посев 1/4 финала

«Бостон» — «Филадельфия» — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы: Раффль — 1 (Санхейм), 25:33 — 0:1. Томпсон — 1 (Раффль, Проворов), 29:31 — 0:2. Вагнер — 1 (Нордстрем, Макэвой), 38:51 — 1:2. Майерс — 1 (Ворачек), 38:59 — 1:3. Лотон — 1 (Хэйс), 44:07 — 1:4.

Вратари: Галак (56:36 — 58:31, 58:44) — Харт.

Штраф: 18 — 20.

Броски: 33 (12+8+13) — 29 (6+11+12).

Наши: — - Проворов (24.51/1/+1).

2 августа. Торонто. Scotiabank Arena.