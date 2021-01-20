«Филадельфия» обыграла «Баффало» и вышла в лидеры Восточного дивизиона

«Филадельфия» переиграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). «Флайерз» одержали третью победу в четырех встречах.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 27 минут, отметился тремя бросками и тремя силовыми приемами при показателе полезности «+2».

«Филадельфия» занимает первое место в Восточном дивизионе, а «Баффало» — последнее.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Баффало» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Конекны — 4 (Линдблум, Патрик), 37:51 — 1:0. Ворачек — 1 (Хэйс, Густафссон), 53:43 — 2:0. Хэйс — 2 (п.в.), 58:18 — 3:0.

Вратари: Эллиотт — Хаттон (Юханссон, 40:00, 57:20 — 58:18).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 30 (11+9+10) — 40 (11+13+16).

Наши: Проворов (27.02/3/+2) — -.

20 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.