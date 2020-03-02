Нападающий «Миннесоты» Кевин Фиала назван первой звездой недели в НХЛ. Форвард набирал больше одного очка в четырех играх недели. Всего на его счету 9 (4+5) баллов за результативность.

Второй звездой недели стал Райан Эллис из «Нэшвилла». Защитник отметился 7 (1+6) очками в трех играх.

Третья звезда недели — вратарь «Колорадо» Павел Францоуз. Он помог команде одержать три победы в трех играх, пропуска в среднем 2 шайбы за игру и отражая 94,6 процента бросков. На прошлой неделе он был признан первой звездой.