Ферланд покинул расположение «Ванкувера»

Нападающий «Ванкувера» Майкл Ферланд покинул расположение команды. Он пропустит оставшиеся матчи серии с «Миннесотой», сообщает TSN.

Игрок получил травму, характер которой не раскрывается. В Ванкувере он пройдет обследование, которое определит точные сроки его восстановления.

Инсайдер Даррен Дрегер сообщает, что игрока снова беспокоят последствия сотрясения, из-за которых он пропустил большую часть сезона.