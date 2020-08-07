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Евгений Малкин: «Я недоволен своей игрой»

12:05
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал серию предварительного раунда Кубка Стэнли против «Монреаля». «Пингвины» уступают в серии со счетом 1-2.

— Мы стараемся сейчас оставаться позитивными, — цитирует Малкина официальный сайт клуба. — Стараемся поддерживать друг друга. У нас большой опыт, мы столько сыграли в плей-офф. Наша уверенность в себе прекрасна. Мы понимаем, что играем против хорошей команды, просто в прошлой игре мы сыграли неправильно. Если мы будем играть правильно, у нас будет хороший шанс на победу.

Я недоволен своей игрой. Завтра для меня будет важная игра. Если мы будем играть и делать правильные вещи, у нас будет отличный шанс на победу.

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