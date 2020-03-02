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Евгений Кузнецов: «Появление Ковальчука дает нам возможность чередовать сочетания звеньев»

2 марта 2020, 08:34
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов после завершения матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:3) рассказал о комбинации, которая завершилась голом Александра Овечкина и в которой поучаствовал Илья Ковальчук.

— Все было просто: я увидел, что Овечкин открыт, и отдал ему пас (смеется).

Появление Ковальчука дает нам возможность выпускать разные звенья, чередовать сочетания, — приводит слова Кузнецова Twitter «Столичных». — Мы же должны придерживаться схемы игры и выполнять задание тренера. Сейчас каждое очко имеет значение. Ведь любая команда хочет иметь преимущество домашнего льда в плей-офф.

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