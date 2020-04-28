Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал, что привык к условиям самоизоляции. Сезон в НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

— Мы, хоккеисты — такие люди, что можем приспособиться к чему угодно, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Кузнецова. — Ни на что не жалуемся. Нужно посидеть дома — сидим. Но уверен, что, когда вернемся к работе, 99 процентов ребят придут на каток в отличной физической форме.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 27 на 28 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 058 089 человек. Умерших — 211 147, выздоровевших — 919 669.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 27 апреля, в России диагностировано 87 147 случаев заболевания COVID-19. 7 346 человек вылечились, 795 пациентов скончались.

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