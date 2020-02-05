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«Это сильно расстраивает». Канадский защитник «Лос-Анджелеса» высказался о новом хет-трике Овечкина

5 февраля 2020, 20:43
Дрю Даути. Фото AFP
Дрю Даути. Фото AFP
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Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути после поражения от «Вашингтона» (2:4) поделился мнением о капитане «Кэпиталз» Александре Овечкине. Россиянин оформил хет-трик и вышел на первое место в снайперской гонке.

— Мы на 55 минут выключили из игры лучшего с отрывом снайпера нашего поколения, а затем позволили ему забить трижды за пять минут, — приводит слова Даути российская версия официального сайта лиги. — Это сильно расстраивает.

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