«Это сильно расстраивает». Канадский защитник «Лос-Анджелеса» высказался о новом хет-трике Овечкина

Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути после поражения от «Вашингтона» (2:4) поделился мнением о капитане «Кэпиталз» Александре Овечкине. Россиянин оформил хет-трик и вышел на первое место в снайперской гонке.

— Мы на 55 минут выключили из игры лучшего с отрывом снайпера нашего поколения, а затем позволили ему забить трижды за пять минут, — приводит слова Даути российская версия официального сайта лиги. — Это сильно расстраивает.