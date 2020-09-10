Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц подвел итоги второго матча финала «Востока» против «Тампа-Бэй» (1:2). За девять секунд до конца встречи решающую шайбу забросил Никита Кучеров.

«Мы уже проигрывали несколько овертаймов, — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ. — Это поражение — как удар под дых, но мы всегда после таких матчей хорошо восстанавливались. Вы видели, как мы играли. Энергия была на месте. Сегодня мы показали свой хоккей, просто не добились результата. Мне очень понравилась наша игра, кроме, пожалуй, последних 30 секунд».

«Тампа-Бэй» ведет в серии 2-0.

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