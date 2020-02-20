НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Это может быть опасно». Панарин объяснил, почему пока не знакомится с русскими в Нью-Йорке

20 февраля 2020, 13:55
Артемий Панарин. Фото Instagram
Артемий Панарин. Фото Instagram
Теги:

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» об отличиях Нью-Йорка и Чикаго, а также объяснил, почему не знакомится с русскими людьми в США.

Артемий Панарин.«Мне было не по себе от обмена из «Чикаго». Интервью Артемия Панарина

— Чем отличается Нью-Йорк от Чикаго?

— В Нью-Йорке больше русских, но мне сейчас не удается ни с кем познакомиться, потому что идет сезон. Сейчас нет времени на веселухи всякие. Если встречаешься с русскими, это может быть опасно (улыбается). Так что я сейчас домашний. Алиса рада.

— У вас появился дом в центре Нью-Йорка?

— В каком еще центре? Нам денег не хватит в центре Нью-Йорка купить. Ну ладно, хватит. (Виктория Булахова)

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
10
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир