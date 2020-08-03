«Это было неэтично». Мэттьюс ответил журналисту, который написал про коронавирус у игрока

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс после поражения от «Коламбуса» (0:2) высказался касательно статьи журналиста Toronto Sun Стива Симмонса о положительном тесте игрока на коронавирус.

— Мне жаль, что получаю от вас вопрос в данный момент, Стив, — заявил Мэттьюс. — Я просто хочу сказать, что мне не очень понравилась статья, которую вы написали обо мне пару месяцев назад. Я думаю, что это было немного неэтично.