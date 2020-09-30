Финалист Кубка Стэнли-1992 в составе «Чикаго» Игорь Кравчук считает, что российский нападающий «Тампы» Александр Волков попал в состав на шестой матч финала Кубка Стэнли против «Далласа» потому, что тренер был уверен в нем. Для россиянина это была первая игра в плей-офф в карьере.

— Это благородный ход главного тренера, но не думаю, что он руководствовался только этим, — цитируют «Известия» Кравчука. — Вряд ли на матчи такой важности выпускают игроков исключительно ради строчки в их биографии о выигрыше трофея. Полагаю, здесь было и желание освежить игру «Тампы», и уверенность в Волкове, который в нынешнем сезоне был в обойме главной команды, но до этого хорошо зарекомендовал себя в фарм-клубе, а сейчас постепенно созревает для игры в НХЛ. И Александр не подвел Купера, заработав большинство, с которого был открыт счет.