Эткинсон рассказал, что думает о спаде результативности без Панарина

Нападающий «Коламбуса» Кэм Эткинсон рассказал о спаде своей результативности в прошедшем сезоне. Он не согласен, что это связано с уходом Артемия Панарина в «Рейнджерс».

Американец провел 44 матча и забил 12 голов. Сезоном ранее он забросил 41 шайбу в 80 матчах.

«Меня это раздражает, — цитирует Эткинсона The Score. — В предыдущем сезоне у меня был 41 гол. Тогда люди говорили, мол, что без Панарина он никто. Конечно, Панарин — великолепный игрок. Однако я забивал 35 и 27 голов, когда его еще не было в команде. Однако все сразу перестали вспоминать об этом. Все эта фигня дико бесит меня».