Известный актер и шоумен Станислав Ярушин поделился мнением о том, почему «Вашингтон», в составе которого выступает четверо россиян — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов — не смог побороться за Кубок Стэнли в завершившемся сезоне НХЛ.

— Главное, чтобы эмоций хватило на следующий год, — считает Ярушин. — Почему «Вашингтон» второй год не может выиграть? Они очень долго шли к победе. Кузнецову повезло, как мне с КВН, когда я сразу попал в высшую лигу. Женя пришел и выиграл Кубок Стэнли, куда быстрее остальных наших ребят из «Кэпиталз». Мне кажется, после победы им не хватает эмоций: «Уже выиграли, а сейчас как получится».

Там и по составу можно копать, не было скамейки. Возможно, этих пятерых-шестерых человек и не хватило в эмоциональном плане. Нет уже должной мотивации. Мне кажется, после побед в НХЛ или КХЛ нужно обновлять половину состава, чтобы у кого-то была мотивация. «Трактор» на этом же споткнулся в сезоне 2013/14 после попадания в финал. Там было понятно, что Кузя в НХЛ засобирался, ребята отыграли в финале, мотивации уже толком не было, плюс команду стали подразбирать. Здесь такая же история. Пацаны профессионалы, посмотрим, что будет. Эти выиграли, все, хорош, давайте следующую партию русских! Хочу, чтобы кубок у всех наших был. Главное Ковальчуку правильную команду выбрать. А то Илюха куда ни дернется — все мимо. Подписал бы с «Тампой», все было бы хорошо. Ничего страшного, это спорт. Я тоже хотел бы в Голливуде сниматься, если бы предложили! (Сергей Федоров)

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