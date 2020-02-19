Защитник хоккейного «Колорадо» Никита Задоров в интервью Youtube-каналу «СЭ» о хоккее «Тафгерл» поделился мнением о шансах капитана «Вашингтона» Александра Овечкина стать лучшим снайпером в истории НХЛ. У него 698 голов, у Уэйна Гретцки — 894.

— Удастся ли Александру Овечкину побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки?

— Если он останется в НХЛ — побьет, конечно. Все зависит от того, что он выберет: решит поехать на Олимпиаду без хоккеистов НХЛ, чтобы выиграть ее для галочки и получить «тройной клуб» (победы в Кубке Стэнли, на чемпионате мира и Олимпиадах. — Прим. «СЭ»), или останется в НХЛ и побьет рекорд Гретцки. Думаю, что по здоровью он сможет выступать еще четыре-пять лет. Если он будет продолжать на том же уровне — забивать по 30-40 голов за сезон — у него все получится. В этом году он подтвердил, что сейчас находится даже в лучшей форме. Он самый великий голеадор в истории хоккея.