Эллиотт, Хьюз и Кросби признаны звездами дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Третья звезда дня — форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. В его активе 3 (1+2) очка в игре с «Вашингтоном» (5:4 ОТ), в том числе победный гол в овертайме.

Вторая звезда дня — форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз. В его активе 3 (2+1) очка в матче с «Рейнджерс» (4:3).

Первой звездой дня признан вратарь «Филадельфии» Брайан Эллиотт. Он сделал шатаут в матче с «Баффало» (3:0), отразив 40 бросков.