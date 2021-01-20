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Эллиотт, Хьюз и Кросби признаны звездами дня в НХЛ

20 января 2021, 13:22
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НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Третья звезда дня — форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. В его активе 3 (1+2) очка в игре с «Вашингтоном» (5:4 ОТ), в том числе победный гол в овертайме.

Вторая звезда дня — форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз. В его активе 3 (2+1) очка в матче с «Рейнджерс» (4:3).

Первой звездой дня признан вратарь «Филадельфии» Брайан Эллиотт. Он сделал шатаут в матче с «Баффало» (3:0), отразив 40 бросков.

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