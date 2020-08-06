Эллер покинул расположение «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер покинул расположение команды по семейным обстоятельствам, сообщает The Washington Post.

8 августа у датчанина ожидается пополнение в семье, и он на несколько дней покинул расположение команды. Согласно правилам лиги, игрок, который выехал за пределы «пузыря» (в случае «Вашингтона» это Торонто), должен будет пройти четыре отрицательных теста на коронавирус в течение четырех дней, чтобы получить разрешение на возвращение.