Экс-тренер «Питтсбурга» Марк Рекки получил работу в «Нью-Джерси»

Бывший помощник главного тренера «Питтсбурга» Марк Рекки вошел в тренерский штаб «Нью-Джерси», сообщает официальный сайт «Дьяволов».

В это межсезонье «Пингвины» не стали продлевать контракт с Рекки, а также с тренерами Сергеем Гончаром и Жаком Мартеном.

52-летний специалист работал в клубе из Пенсильвании последние шесть сезонов и завоевал два Кубка Стэнли.

#NEWS: The New Jersey Devils have hired new assistant coach, Mark Recchi.



Welcome to JERZ, Mark! #WeAreOne | #NJDevils pic.twitter.com/smo1njrnnv — New Jersey Devils (@NJDevils) September 8, 2020

Отметим, что Мартен также нашел работу, уйдя в «Рейнджерс». Гончар пока не успел трудоустроиться.