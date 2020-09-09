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Экс-тренер «Питтсбурга» Марк Рекки получил работу в «Нью-Джерси»

9 сентября 2020, 08:38
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Бывший помощник главного тренера «Питтсбурга» Марк Рекки вошел в тренерский штаб «Нью-Джерси», сообщает официальный сайт «Дьяволов».

В это межсезонье «Пингвины» не стали продлевать контракт с Рекки, а также с тренерами Сергеем Гончаром и Жаком Мартеном.

52-летний специалист работал в клубе из Пенсильвании последние шесть сезонов и завоевал два Кубка Стэнли.

Отметим, что Мартен также нашел работу, уйдя в «Рейнджерс». Гончар пока не успел трудоустроиться.

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