Экман-Ларссон хочет перейти в «Бостон» или «Ванкувер»

Капитан «Аризоны» защитник Оливер Экман-Ларссон может продолжить карьеру в «Бостоне» или «Ванкувере», сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. Именно эти команды выбрал 29-летний швед для возможного обмена, клуб ведет переговоры с их представителями.

Ранее стало известно, что «Аризона» решила расстаться с хоккеистом, чтобы сократить свои расходы из-за финансовых проблем на фоне пандемии коронавируса. Зарплата игрока составляет 8,25 миллиона долларов, а контракт рассчитан до лета 2027 года.

Помимо финансовых проблем, «Аризона» потеряла несколько драфт-пиков из-за незаконного тестирования молодых хоккеистов до проведения драфта.

Экман-Ларссон провел в НХЛ 723 матча, в которых набрал 364 (125+239) очка при показателе полезности «-92».