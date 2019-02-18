Егвений Кузнецов: "Уверен тот пенальти на ЧМ-2018 сделает Смолова сильнее"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" отметил, что поддержал Федора Смолова после того, как он не забил пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 против Хорватии.

– Федора Смолова поддержали? Вы же знакомы.

– Да. Это жизнь спортсмена, что в ней бывает не только позитив. У меня такие моменты тоже были. Но они сделали меня только сильнее. Это мотивирует, заставляет больше работать. Не так хорошо Федю знаю, но уверен, что этот пенальти и его сделает сильнее. Он запомнит этот момент – и дальше будет только лучше.

Любого спортсмена, который чего-то достиг, критикуют, и жестко, когда происходит что-то плохое. Ты должен уметь правильно воспринимать критику. Ему не 17-18 лет, чтобы обижаться. Другое дело, что первое время наверняка непросто было по улицам в России ходить. Не все люди адекватны, кто-то тыкать пальцем начинает. Самое главное, что ребята в коллективе и родные его поддержали. А для всех мил не будешь. (Игорь Рабинер)

Полная версия интервью Евгения Кузнецова