Дубль Босера принес «Ванкуверу» победу над «Эдмонтоном»

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 5:3.

На шайбы Кайлера Ямамото, Дарнелла Нерса и Адама Ларссона гости ответили дублем Брока Босера, а также точными бросками Бо Хорвата и Адама Годетта.

20-летний шведский нападающий «Кэнакс» Нильс Хегландер забросил свою первую шайбу в НХЛ в дебютной встрече.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Голы: Хорват — 1 (Пирсон), 15:32 — 0:1. Ямамото — 1 (Драйзайтль), 25:39 — 1:1. Хегландер — 1 (Пирсон, Хорват), 37:19 — 1:2. Нерс — 1 (Кассиан, Бир), 40:10 — 2:2. Годетт — 1 (Руссель, Хэмоник), 41:53 — 2:3. Бозер — 1 (Хьюз), 43:44 — 2:4. Ларссон — 1 (Джонс, Кахун), 48:18 — 3:4. Бозер — 2 (Петтерссон, Хьюз), 53:46 — 3:5.

Вратари: Коскинен (57:06 — 58:11, 59:18) — Холтби.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (7+14+10) — 35 (8+17+10).

14 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».