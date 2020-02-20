«Эдмонтон» уступил «Бостону»

«Эдмонтон» на своем льду проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2). Победную шайбу в овертайме забросил Давид Пастрняк. «Брюинз» выиграли третью встречу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Бостон» — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Бержерон — 27 (Маршан, Пастрняк), 8:28 — 0:1. Ганье — 5 (бол., Бир, Ньюджент-Хопкинс), 43:42 — 1:1. Пастрняк — 43 (Крейчи, Краг), 61:14 — 1:2.

Вратари: Смит — Раск.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 29 (2+18+9+0) — 31 (10+9+11+1).

20 февраля. Эдмонтон. Rogers Place.