«Эдмонтон» победил «Виннипег», Драйзайтль набрал три очка

«Эдмонтон» выиграл у «Виннипега» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев три очка (2+1) набрал Леон Драйзайтль. Третью шайбу с его передачи забросил Райан Ньюджент-Хопкинс. У гостей забивали Логан Шоу и Кайл Коннор.

«Эдмонтон» набрал 76 очков и занимает пятое место на Западе. У «Вииннипега» 72 очка и девятое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Драйзайтль — 38 (бол., Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс), 6:27 — 1:0. Шоу — 3 (Шор, Бурк), 33:23 — 1:1. Коннор — 33 (Уилер, Битетто), 33:57 — 1:2. Драйзайтль — 39 (бол., Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс), 39:47 — 2:2. Ньюджент-Хопкинс — 19 (Драйзайтль, Ларссон), 54:44 — 3:2.

Вратари: Смит — Хеллебайк (57:05 — 57:25, 57:30).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 22 (8+7+7) — 40 (8+14+18).

Наши: — - Куликов (19.05/1/0).

1 марта. Эдмонтон. Rogers Place.