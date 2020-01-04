«Эдмонтон» на выезде обыграл «Бостон»

«Эдмонтон» выиграл у «Бостона» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Гаэтан Хас, Дарнелл Нерс и Коннор Макдэвид. У хозяев забил Давди Пастрняк.

«Эдмонтон» набрал 49 очков и занимает шестое место на Западе. У «Бостона» 59 очков и вторая позиция на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Эдмонтон» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: Пастрняк — 31 (бол., Краг, Маршан), 3:10 — 1:0. Хас — 4, 27:41 — 1:1. Нерс — 3 (Драйзайтль), 39:53 — 1:2. Макдэвид — 23 (Кассиан, Бир), 41:48 — 1:3. Драйзайтль — 24 (п.в.), 59:51 — 1:4.

Вратари: Галак (57:09 — 59:51) — Смит.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (6+9+21) — 26 (9+10+7).

4 января. Бостон. TD Garden.