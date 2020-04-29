Единственный в истории тренер, который стал членом «Тройного золотого клуба». Майку Бэбкоку исполняется 57 лет

29 апреля 1963 года в городе Манитувейдж, провинция Онтарио родился Майк Бэбкок. Сегодня титулованному канадскому тренеру исполняется 57 лет.

Игровую карьеру Бэбкок провел в скромных клубах, так и не добравшись до НХЛ. Зато он ярко проявил себя в роли тренера. Бэбкок стал первым и пока единственным в истории тренреом-членом «Тройного золотого клуба», который в качестве главного тренера приводил свои команды к победе в Олимпийских играх (сборная Канады в 2010 и 2014 годах), чемпионате мира (сборная Канады 2004 году) и Кубке Стэнли («Детройт» в 2008 году).