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Джон Таварес: «Хоккейное чутье Михеева впечатляет»

17 октября 2019, 08:38
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Нападающий «Торонто» Джон Таварес похвалил российского одноклубника Илью Михеева за игру на старте сезона. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:4) 25-летний россиянин отметился голом.

— Его хоккейное чутье впечатляет, особенно для молодого игрока из-за рубежа, который только влился в местный стиль игры, — цитирует журналист Марк Мастерс в своем Twitter Тавареса. — У него отличные рефлексы. Он знает, как находить свободные зоны и делать дыры в обороне соперника, а также правильно перемещать шайбу.

Михеев забросил «Вашингтону» с Самсоновым в воротах. Видео

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