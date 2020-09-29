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Джон Купер — восьмой тренер, выигравший Кубок Колдера и Кубок Стэнли

29 сентября 2020, 08:11
Джон Купер. Фото nhl.com
Джон Купер. Фото nhl.com
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Главный тренер команды «Тампа-Бэй» Джон Купер впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. В финальной серии «Лайтнинг» победили «Даллас» со счетом 4-2.

Купер в 2012 году взял Кубок Колдера с «Норфолк Эдмиралз» и стал восьмым тренером, кому покорились и АХЛ, и НХЛ.

Помимо Купера, это смогли сделать Фред Шеро, Эл Макнил, Майк Кинэн, Джон Торторелла, Боб Хартли, Питер Лавиолетт и Барри Тротц.

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