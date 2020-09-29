Главный тренер команды «Тампа-Бэй» Джон Купер впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. В финальной серии «Лайтнинг» победили «Даллас» со счетом 4-2.

Купер в 2012 году взял Кубок Колдера с «Норфолк Эдмиралз» и стал восьмым тренером, кому покорились и АХЛ, и НХЛ.

Помимо Купера, это смогли сделать Фред Шеро, Эл Макнил, Майк Кинэн, Джон Торторелла, Боб Хартли, Питер Лавиолетт и Барри Тротц.