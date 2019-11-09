Джон Купер: «Волкову пока сложно, но он молодец. Кучеров забил мастерски»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги победы над «Баффало» (3:2) в Стокгольме в рамках NHL Global Series.

— До первого большинства и еще минут шесть-семь мы играли хорошо, мне понравилось. Потом, надо отдать «Баффало» должное, они прибавили. Где-то мы проиграли борьбу, где-то ошиблись, но в целом мы играли умно. Не позволяли убегать в контратаки с преимуществом в игрока. И мне понравился второй период, хотя мы его проиграли.

Кучеров забил мастерски. Здорово, что Шаттенкирк разглядел Пойнта и отдал ему пас на ход с разворота. Ну а Кучеров сделал то, что умеет лучше всех.

Мы понимали, что на Хедмана могла повлиять травма. Но он ее словно не заметил. Очень порадовало, что он набрал очки. И здорово рулил большинством.

Атмосфера на «Глобен» супер. Было очень круто. Парни были в восхищении, и это чувствовалось.

Игра была жесткой, упорной, никто не хотел уступать. И чем ближе была концовка, тем больше добавлял в физике «Баффало». Хороший по накалу получился матч.

Волкову пока еще тяжеловато, но он очень ответственный парень. Ему особенно сложно — он сразу отправился в такую поездку. И я представляю, как сильно он нервничал во всех этих матчах. И самые первые ему запомнились не в лучшем свете, что мне самому не нравится. Но он молодец. Играет ответственно, идет до конца, лезет на ворота. Хорошо обучен, мастеровит. За ним интересно наблюдать. За тем, как он вливается в нашу систему. Но так и должно было быть. Он старательно развивался два года. Сейчас пробует себя на новом уровне. И у него неплохо получается.

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