«Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Вашингтону» — 2:5. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джон Карлсон, набравший 3 (1+2) очка. Всего на его счету в 29 встречах 40 (9+31) баллов.

Карлсон — первый защитник с 1990 года, который набрал 40 очков менее чем за 30 матчей. Тогда на счету Эла Макинниса из «Калгари» был 41 (11+30) балл.

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