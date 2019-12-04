Нападающий «Нэшвилла» Райан Джохансен оштрафован на 5 тысяч долларов. В матче против «Тампы» (2:3 ОТ) он ударил локтем в лицо нападающего «Лайтнинг» Брэйдена Пойнта, сообщает Sportsnet.

Ryan Johansen gets ejected for elbowing Brayden Point pic.twitter.com/xbygIciWYJ — Brady Trettenero (@BradyTrett) December 4, 2019

В игре Джохансен получил две минуты штрафа. В нынешнем сезоне центрфорвард провел 27 матчей и набрал 17 (4+13) очков.

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