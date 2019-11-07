Джоэль Кенневилль: «Бобровский делает то, чего мы от него ждем»

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль перед матчем регулярного чемпионата с «Вашингтоном» отметил, что он доволен игрой вратаря Сергея Бобровского.

— По мере того, как он погружается в игры, кажется, находит способ делать ключевые сэйвы, — цитирует главного тренера «Флориды» официальный сайт клуба. — Он делает то, чего мы от него ждем. Думаю, что Сергей один из тех, кто учится игре. Он узнает о парнях перед собой, а они узнают о его привычках.

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