Джоэль Кенневилль: «Бобровский был на высоте»

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль высоко оценил игру российского вратаря Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (2:3 Б).

— Он здорово спасал в овертайме и третьем периоде, — цитирует Кенневилля официальный сайт НХЛ. — Он был на высоте. Он будет нам нужен в каждом матче в дальнейшем.

Бобровский в этой игре отразил 27 из 29 бросков соперника