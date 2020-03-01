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Джоэль Кенневилль: «Бобровский был на высоте»

10:25
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Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль высоко оценил игру российского вратаря Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (2:3 Б).

— Он здорово спасал в овертайме и третьем периоде, — цитирует Кенневилля официальный сайт НХЛ. — Он был на высоте. Он будет нам нужен в каждом матче в дальнейшем.

Бобровский в этой игре отразил 27 из 29 бросков соперника

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/kucherov-and-anisimov-among-top-russian-performers-february-29/c-315736100

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